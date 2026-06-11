NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。阪神は伊藤将司投手を1軍登録しました。伊藤投手は、開幕3戦目となる3月29日の巨人戦で先発登板し、3回途中3失点で降板。翌30日に登録抹消となっていました。直近のファームでは、6月3日のソフトバンク戦で5回1失点の投球。この日はソフトバンクとの3戦目に先発し、連敗を止める好投が期待されます。