元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。11日、所属事務所のガッツエンタープライズがオリコンニュースの取材に答えた。同日、親交のあった元ボクシングWBA世界ライトフライ級王者の具志堅用高（70）が所属事務所を通じて追悼コメントを寄せた。【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショットガッツエンタープライズは「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令