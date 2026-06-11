NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。ロッテは廣畑敦也投手を一軍登録し、毛利海大投手の登録を抹消しました。ドラフト2位の毛利投手は前日の10日、中日戦に先発登板。初回先頭の岡林勇希選手にファウルで粘られ四球で出塁を許すと、続く鵜飼航丞選手に初球をレフト後方に放たれ先制点を奪われます。さらに細川成也選手に2点タイムリー、石川昂弥選手にライトへ2ランホームランを被弾し初回から5失点となります。2回も連打を浴び