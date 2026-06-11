元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。11日、所属事務所のガッツエンタープライズがオリコンニュースの取材に答えた。ガッツレンタカーは同日、追悼のコメントを発表した。【追悼】ガッツさんそっくり…OK牧場の看板を持つガッツレンタカーのキャラクター同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生