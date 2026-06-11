元プロボクサーで俳優、タレントとしても活躍したガッツ石松さんが、6月2日に肺炎のため76歳で亡くなったことが、公式SNSで発表されました。所属事務所は「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです」とコメントしました。■所属事務所のコメント（全文）公式インスタグラムより訃報弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対