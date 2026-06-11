俳優の山村紅葉（６５）が１１日、都内で行われた小説デビュー作「祇園の秘密血のすり替え」（６月１７日発売・双葉社）の出版記念取材会に出席した。“ミステリーの女王”と呼ばれた母・山村美紗氏の没年齢に小説家デビューとなった経緯を聞かれ「担当編集さんから、『母が亡くなった年齢に出さないと意味が意味がない』と言われて」と冗談めかし「このお話を頂いた時は、『この年で小説を書く？』と思ったんですが、母の口