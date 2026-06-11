キャリア６戦６勝。引退レースの２２年ブリーダーズＣクラシックでは、２着馬に８馬身１／４差をつけ伝説となったフライトライン。その初年度産駒であるデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎）が、１３日の東京６Ｒ・２歳新馬戦（芝１４００メートル）でデビュー予定となっている。鞍上はダミアン・レーン騎手を予定。１０日には鞍上が手綱を執り美浦・Ｗコースで最終追い切りを行った。６ハロン８３秒８―１１秒８をマークし、