西武の仲三優太外野手が５月度「ＳＭＢＣ信託銀行ファーム月間ＭＶＰ賞」の中地区受賞選手として選出された。仲三は５月のファームで２１試合に出場し打率２割８分８厘。５本塁打、１８打点を記録。仲三は２０年にドラフト７位で大阪桐蔭から入団。以降、登録名は本名の「仲三河優太（なかみがわ・ゆうた）」だったが、今季から登録名を「仲三優太（なかみ・ゆうた）」に変更していた。同賞の受賞に「もう一度バッティング