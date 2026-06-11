ボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、タレントとしても活躍したガッツ石松さん（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）が、２日に肺炎のため都内の病院で死去した。７６歳だった。所属事務所のガッツエンタープライズが１１日、発表した。ガッツさんが２０１４年からイメージキャラクターを務めた「ガッツレンタカー」の運営元のガッツ・ジャパンはこの日、公式サイトに追悼コメントを発表した。ＷＢＣ世界ライト級