【月額オプション「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」】 6月10日～開始 月額：1,500円 ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する高速光回線サービス「NURO（ニューロ） 光」は、月額オプション「PlayStation 5（以下、PS5）デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」の提供を6月10日より開始した。月額1