6月10日、SNSの総フォロワー数が200万人を超える人気インフルエンサーのカマたく（37）が、自身のInstagramを更新した。《出所祝い おかえりダーリン》のコメントとともに載せられたのは、男性の肩を抱く2ショット写真と、一緒に鍋を囲んだ様子を写した2枚の画像。相手の男性は、’13年に旧ジャニーズ事務所から契約解除を言い渡され、その後、度重なる薬物使用による逮捕などで世間を騒がせてきた元KAT-TUNの田中聖（40）だ。カマ