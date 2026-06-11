【モデルプレス＝2026/06/11】女優の上白石萌音が6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】28歳人気女優、茶目っ気たっぷりな“ほっぺハート”披露◆上白石萌音、赤ドレスでエレガントさ魅せる上白石萌音は、美しいデコルテラインが際立つ真っ赤なワンショル