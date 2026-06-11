訪問介護への理解を深めてもらおうと、鹿児島市の中学生が職場体験をしました。 甲南中学校の3年生2人が訪れたのは、鹿児島市の水間まことさんの自宅です。水間さんは脳性小児まひがあり、訪問介護を利用しています。 生徒たちは訪問介護事業所のホームヘルパーと一緒に昼食を準備したり、普段の生活や趣味などについて話したりして水間さんと交流を深めました。 （甲南中3年） 「人を世話したり支える仕事は