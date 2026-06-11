養殖ブリ2万3000匹被害 鹿児島湾の赤潮被害で2万匹を超える養殖ブリが死ぬ被害が出ている中、県は11日朝から湾の広範囲で海水の水質調査をしています。 鹿児島湾では、有害プランクトンの「シャットネラマリーナ」と「ディクチオカフィブラ」による赤潮が発生し、県は今月4日、赤潮警報を発表しました。 調査結果は夕方判明 県によりますと、これまでに垂水市の牛根周辺で、養殖ブリおよそ2万3000匹が死んでいて、被害