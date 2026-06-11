500株超のアジサイ 見ごろに 梅雨の風物詩、アジサイが県内各地で色づく季節になりました。日置市東市来町でも見ごろを迎えています。 日置市東市来町湯田の洗川あじさい園では、30種類、500株以上が植えられていて、訪れた人たちは記念撮影などを楽しんでいました。 「今までで一番きれい」 （訪れた人）「きれい、今年は特に背が高くなって今までで一番きれい」 （あじさい園を管理 南昌治さん）「色がついてきてよかっ