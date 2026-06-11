【モデルプレス＝2026/06/11】Aぇ! groupの佐野晶哉が、6月9日放送のバラエティー番組「相席食堂」（ABCテレビ、毎週火曜よる11時17分〜）に出演。“超最強のライバル”について話す場面があった。Aぇ! group佐野、意識している“超最強のライバル”◆佐野晶哉、なにわ男子は「超最強のライバル」この日の番組では「今年が大事！頑張れ！アイドル相席」と題し、2025年末に4人体制で再スタートしたAぇ! groupの最年長・末澤誠也と最