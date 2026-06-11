【モデルプレス＝2026/06/11】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが6月10日、自身のInstagramを更新。宮古島でのノースリーブミニワンピース姿を公開した。【写真】25歳美人インフルエンサー「砂浜の女神」美脚輝くミニワンピースショット◆かっぱ、ノースリミニワンピ姿の砂浜ショット公開かっぱは「宮古島ラスト投稿は感動した夕日」「ほんとに幸せすぎる夏の幕開けって感じの旅行でした 私どんどん夏