裁判のやり直し「再審制度」の見直しについて、国会で議論が始まっている。検察の抗告制限や証拠開示などで懸念される点について、制度改正のきっかけとなったえん罪被害者、袴田巌さんの姉・ひで子さんに話を聞いた。 ■再審制度見直しで“3つの懸念” 袴田ひで子さん「足りないこと多い」 判決が確定した裁判をやり直す＝“再審の見直し”についての審議が国会で始まった。高市総理(5月26日)：「再審無罪判決の確定