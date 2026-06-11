【モデルプレス＝2026/06/11】5人組ロックバンドのネクライトーキーが6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】5人組ロックバンド、決めポーズ◆ネクライトーキー、激しい動きでポーズ決めるネクライトーキーは黒を基調としたロック感を感じられるクールな衣