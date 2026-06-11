資料香川県空撮 四国財務局は11日、法人企業の景気予測の調査結果を発表しました。四国の企業402社が回答した2026年4月から6月の業況判断BSIは、前期より「上昇」していると答えた企業から「下降」していると答えた企業の割合を差し引いた指数が、マイナス8.7となりました。マイナス10.8だった1～3月期より2.1ポイント上昇しました。 2期連続で下降が上昇を上回ったものの、需要の増加や、一部で価格転嫁が進んで