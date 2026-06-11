蚊のハテナ Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは、厄介者の「蚊」です。 蚊の研究している岡山大学大学院の石川哲也さんに聞きました。 なぜ血を吸うの？（倉敷市はる32歳） （岡山大学大学院 保健学研究科／石川哲也 准教授）「血液を栄養分として卵を作るために血液を吸います」 蚊が血を吸うのは卵を作るのが目的なんだそうです。そのため、吸う