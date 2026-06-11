高松東警察署 高松東署は11日、高松市木太町の専門学校生の男（24）を傷害の疑いで再逮捕しました。 調べに対し、男は「私の記憶にありません」と容疑を否認しているということです。 調べによりますと、男は3月17日午後5時30分ごろ、自宅で元交際相手の女性（23）の左胸を足蹴りして転倒させ、髪を掴んで引っ張り、ベッドに押し付ける暴行を加え、加療約３週間の左肋骨骨折の傷害を負わせた疑いです。 女性は5月19