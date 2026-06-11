岡山市内の公立高校と大学が連携し、部活動の技術向上などを目指す新たな取り組みを始めました。 東岡山工業バスケットボール部と一緒に練習をするのは、IPU・環太平洋大学バスケットボール部の学生たち。 2025年度、教育面や人材育成の分野で連携協定を結んだ両校が、さらに関係を深め互いの成長につなげようと始めた「部活動」の交流事業です。 （環太平洋大 バスケ部／國友亮佑 部長）「東岡山工業