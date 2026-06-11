セクハラ行為が認定され、5月に辞職した、前・田川市長の村上卓哉氏が6月11日午後、会見を開き、自身の辞職に伴う市長選への出馬を表明しました。■前・田川市長村上卓哉氏「田川市長選挙に、正式に出馬する決意を固めましたので、皆様に報告させていただきます。」7月12日に投開票が行われる田川市長選挙への出馬を表明したのは、前・田川市長の村上卓哉氏です。■村上氏（2025年2月）「誠に申し訳ありませんでした。」2023年4