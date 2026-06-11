人気音楽ユニット「Def Tech（デフテック）」のMicroとして活動する西宮佑騎さんが、麻薬取締法違反の罪に問われた事件で、東京地裁は6月11日、拘禁刑2年、執行猶予4年、大麻2点の没収（求刑は拘禁刑2年と大麻没収）の判決を言い渡した。室橋秀紀裁判官は、再び薬物に手を出さないよう諭したうえで、「これからも良い音楽を世に送り出してください」と語りかけた。●「運転中の眠気覚まし」に薬物を使用判決によると、西宮さんは今