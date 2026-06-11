ドル円１６０．５０近辺、ユーロドル１．１５５０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は160.50近辺、ユーロドルは1.1550近辺で推移している。ドル円は東京午前に160.43付近まで下押しされたが、すぐに値を戻し160.50台を回復。その後はロンドン朝方にかけた高値を160.59付近に更新。16銭の狭いレンジにとどまっている。中東関連の報道に逐一反応をみせるも、流れを形成するには至らず。 ユーロド