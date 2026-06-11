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欧州株買いが先行、米ナスダック先物が時間外で一時１％高に 東京時間16:30現在 英ＦＴＳＥ100 10288.62（+33.81+0.33%） 独ＤＡＸ24207.55（+12.24+0.05%） 仏ＣＡＣ40 8179.79（+17.96+0.22%） スイスＳＭＩ 13480.48（+17.15+0.13%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:30現在 ダウ平均先物JUN 26月限50267.00（+277.00+0.55%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN