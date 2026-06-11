メインシナリオ…下落基調で推移している。一目均衡表の転換線やボリンジャーバンド－１σに上値を抑えられており、戻りは売りに押されやすい展開が見込まれる。その場合の最初のポイントは、5月8日の安値1.1500となる。ここを抜けて来ると、3月30日の安値1.1443、3月16日の安値1.1411、1.1400ドルの節目などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の1.1586、一目均衡表の雲の下限の1.1630