メインシナリオ・・・8日の安値184.01円から切り返しており、目先の下げが一巡した格好になっている。5日の高値186.21円から8日の安値184.01円までの下げに対する61.8％戻しを達成しており、5日の高値186.21円を上抜けば、4月30日の高値187.56円が上値の目標になる。4月30日の高値187.56円も上抜くようなら、4月17日に付けた史上最高値の187.95円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、下がった場合は、8日の安値184.