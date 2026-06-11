警察官などを装う「ニセ警察詐欺」の被害があり、山形市の20代の女性が50万円をだまし取られました。県警は電話で金銭を要求する手口への注意を呼びかけています。県警によりますと、5月14日、山形市に住む20代の女性のスマートフォンに「＋」から始まる番号から電話があり、「八王子組織犯罪対策課のハラ」と名乗る男から、キャッシュカードの不正利用事件で指名手配されているなどとうその説明を受けました。男は捜