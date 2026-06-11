ラグビー元日本代表の福田健太（29）とフリーアナウンサーの臼井佑奈が11日、インスタグラムを通じて結婚を発表した。2人はともに明大出身。福田は幸せいっぱいのウエディングショットを添えて「結婚しました！明るく幸せな家庭を築いていきます。Mr. & Mrs. Fukuda」と喜びをつづった。臼井も「We got MARRIED少し前に結婚しました」と報告した。福田は、1996年12月19日生まれ、茨城県出身。茗溪学園高では主将とし