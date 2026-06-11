ユニクロ公式インスタグラムが9日、人気Tシャツのシルエットや着心地を比較した写真と動画を公開。ウィメンズ3種類、メンズ4種類のTシャツを着用した姿や生地感が分かる動画とともに紹介した。【写真・動画】ユニクロ“夏の定番”Tシャツ7種のサイズ感＆生地の違い投稿では、「UNIQLOのTシャツ、どれがあなたにぴったり？」と呼びかけ、各アイテムのサイズ感やフィット感、生地の特徴を比較。夏のTシャツ選びに役立つ内容とな