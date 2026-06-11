中国に進出している日系企業などでつくる中国日本商会は11日、ビジネスでの要望をまとめた白書を作成し、レアアースの輸出規制の影響が広がっているとして適切な運用を求めました。中国日本商会が発表した白書は、中国に拠点がある8102社の日系企業へのアンケートに基づき、中国政府との対話を促進するため、企業が直面した課題とそれに対する要望がまとめられています。今年の白書では、中国が日本人に対するビザ免除措置を今年末