元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。ボクシング引退後は、タレント、俳優としてマルチに活躍しお茶の間の人気者となった。「ガッツポーズ」の語源となったほか、「OK牧場」の名言も残した。「OK牧場」の由来について、ガッツさんは生前、本紙に思いを打ち明けていた。ガッツさんは、1949年6月5日生まれ、栃木県出身。プロボクサーとして74年にメキシコのゴンザレス