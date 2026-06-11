プロ野球・楽天は11日、中込陽翔投手、泰勝利投手、内星龍投手を1軍登録、古謝樹投手、西垣雅矢投手、津留粼大成投手の登録を抹消しました。2年目の中込投手は5月1日に今季初昇格しましたが、2試合登板し合計2回1/3を4失点、防御率15.43となり5月7日に登録抹消となりました。その後ファームで5試合投げ、合計わずか1失点と好投し約1か月ぶりに1軍に戻りました。今季初昇格の泰投手はファームで7試合、防御率1.35の成績。内投