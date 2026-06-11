◇NBAファイナル第4戦ニックス107ー106スパーズ（2026年6月10日マジソン・スクエア・ガーデン）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第4戦が8日（日本時間9日）に行われた。東王者のニックスが最大29点差をひっくり返す大逆転勝利を飾った。通算3勝1敗で53年ぶりのNBA王者に王手をかけた。試合終了まで残り1.2秒にNBA史上に残る大逆転劇が待っていた。シリーズとしても重要な1戦となったニューヨークでの第4戦。トランプ