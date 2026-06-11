2026年6月11日に放送されたABCラジオ『ますだおかだ増田のラジオハンター』に、松竹芸能所属の芸人・代走みつくにさんがゲストとして登場した。芸能生活30周年を迎えた代走さんが、自身の芸人人生における「なんのこっちゃねん！」な事件簿を披露。ますだおかだ増田との意外な過去の接点から、壮絶なネット炎上事件の真相まで、驚きのエピソードが次々と飛び出し、スタジオを大いに沸かせた。 ©️ABCラジ