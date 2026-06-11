「オリックス−ヤクルト」（１１日、京セラドーム大阪）ヤクルトは、５人の１、２軍の入れ替えを行った。２年目左腕・荘司宏太投手と登板機会がないヤ高橋奎二投手の出場選手登録を抹消した。荘司は昨季、リリーフとして活躍してブルペンを支え、新人王を獲得したが今季は不振に陥っている。１０日・オリックス戦（京セラ）で２番手として五回途中に登板し、４安打４失点と打ち込まれるなど２０試合の登板で防御率５・７９。