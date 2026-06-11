石川県出身で「夢グループ」所属の歌手・保科有里（64）が11日、自身のインスタグラムを更新。人気女優と遭遇したことを伝えた。保科は「福島に行こうと東京駅ホームで待ってたら『保科さ〜ん！？』と声をかけて下さったのがなんと柴田理恵さん」と切り出し、富山県出身の女優・柴田理恵との2ショット写真をアップ。「先日、ラジオ大阪でゲストに出て頂いて、もう楽しくて楽しくて」と振り返った。そして「この偶然に興奮〜