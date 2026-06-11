山口・岩国市の住宅に侵入し、金の延べ棒など6800万円相当を盗んだとして、トクリュウグループの指示役とみられる男が送検されました。11日朝に送検されたのは、兵庫県の飲食店経営・吉田潤平容疑者で、警察によりますと2025年7月、共犯者とともに岩国市の30代の男性の自宅に侵入し、金の延べ棒4本や通帳など時価6800万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察はトクリュウによる犯行とみて捜査を進め、これまでに実行役など20代