MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月8日（月）の放送では、ゲストとして登場したテレビプロデューサー・佐久間宣行が、「嫉妬した」というYouTubeのコンテンツを明かした。【映像】ヒットメーカー佐久間Pを嫉妬させた番組は…今回、番組前半ではMEGUMIが見取り図・リリー＆さらば青春の光・東ブクロとともに恋愛トークを展開。