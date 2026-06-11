秋田地方気象台は11日午後4時7分、秋田県気象解説情報（落雷・突風・降ひょう）を発表しました。県内では12日朝から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。＜概況＞12日は東北地方の上空約5,500メートルに氷点下18度以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため県内では積乱雲が発達し、雷の発生す