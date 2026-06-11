コナミデジタルエンタテインメントは、「パワプロ」シリーズ最新作『パワフルプロ野球2026-2027』を6月11日に発売した。対応機種はNintendo SwitchおよびPlayStation 4。 【画像あり】既存のモードにも新要素を搭載スクリーンショット・コラボ商品 本作は「サクセス」モード30周年記念作にあたり、サクセス30年分の懐かしいシナリオを行き来しながら育成する「パラレルオールスターズ