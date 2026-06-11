『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』とZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムが、6月11日正午よりZOZOTOWN限定で受注販売されることが発表された。 【画像あり】キャラクターたちが着用している服を再現・グッズセットに 今回のコラボでは、イラストレーターの村カルキがオリジナル衣装で描き起こした、日向創・狛枝凪斗・左右田和一・七海千秋・罪木蜜柑・澪田唯吹の