Pearl Abyss Corp.は、オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』の全世界累計販売本数が600万本を突破したことを発表した。 『紅の砂漠』は発売初日に200万本、発売から1か月に満たない時点で500万本を記録し、今回、発売から83日で600万本を達成した。新規IPとして継続的に販売を伸ばしており、グローバル市場で高い関心を集めている。 Pearl Abyssは公式SNSで「