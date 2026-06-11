デジタルグリッドは１１日の取引終了後、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を６２億８１００万円から６５億９５００万円（前期比７．２％増）、営業利益予想を２３億６３００万円から２８億３６００万円（同３．４％増）に引き上げた。減益見通しから一転して増益を見込む。電力ＰＦ事業及び再エネＰＦ事業が当初予算を上回ったう