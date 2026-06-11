SAT-BOXは、Nintendo Switch／Steam向け新作ゲーム『釣って！世界の魚つり』の配信を開始した。 【画像あり】北アメリカやアマゾンなど世界の釣り場を巡るスクリーンショット 本作は、世界各地の釣り場を舞台にした魚つりゲーム。北アメリカ、東ヨーロッパ、アフリカ、アマゾンなど多彩なロケーションが用意されており、地域ごとに生息する魚も異なる。ロッドとルアーを使い分け、世