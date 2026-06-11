１１日の東京株式市場で日経平均株価は寄り後すぐに１８００円超安まで下落した後、一転して急速にリバウンドしプラス圏に浮上。そこから再び弱含む場面もあったが持ち直し、結局プラス圏に顔を出して取引を終了した。 大引けの日経平均株価は前営業日比３８円００銭高の６万４２１７円２７銭と小反発。プライム市場の売買高概算は２４億１４８５万株、売買代金概算は１１兆２５６３億円。値上がり銘柄数は５３８、対して値