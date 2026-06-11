アジアサッカー連盟(AFC)は10日、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)とAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)出場チームを発表した。ACLEプレーオフ枠の京都サンガF.C.はリーグステージへのストレートインに繰り上げられることが決まった。ACLEは来季から東西各地区16チームの合計32チーム制に拡大されることになっており、各地区でストレートイン13枠とプレーオフ5枠が設定された。加えて前年度ACL2王者がACLE