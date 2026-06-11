HKT48の元メンバーでタレントの山下エミリーさん(27)が11日、自身のX(@emiri_yamashita)でV・ファーレン長崎の元日本代表MF岩崎悠人(28)との結婚を発表した。山下さんは「ご報告」と題し、「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と投稿。岩崎が後ろ向きで花束を持つ腕組みツーショットも添えている。さらに山下さんは喜びや感謝を綴った上で「岩崎はこれまで以上にサッカーに